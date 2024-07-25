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أحمد جودة - القاهرة - بعد زيادة أسعار البنزين.. ما هي تعريفة ركوب المواصلات في القاهرة؟

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه تم تعديل أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية صباح اليوم، الخميس، وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

وصرح إبراهيم صابر في لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز" قائلًا: "نحن متواجدون في موقف عبد المنعم رياض لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار المواد البترولية والسولار".

وأضاف: "التعريفة الجديدة تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن والسائقين، وتتراوح الزيادة بين 10 و15% حسب مسافة الخطوط".

أسعار المواصلات الجديدة في القاهرة

وأوضح: "الزيادة في أسعار السرفيس تتراوح بين 50 قرشًا وجنيه، وأتوبيسات هيئة النقل العام زادت جنيهًا واحدًا على التذكرة، والأتوبيسات المكيفة زادت بمقدار 2 جنيه".

وأشار إلى أن "الزيادة في التاكسي الأبيض هي جنيه واحد لكل كيلومتر، وقد قمنا بجولات في العديد من المواقف لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود".

وأكد محافظ القاهرة على وجود خط ساخن في المحافظة وهو 114 لتلقي شكاوى المواطنين في حال عدم التزام أي موقف بالتعريفة الجديدة، مشددًا على أنه لن يكون هناك تهاون مع أي مخالف للأسعار الجديدة.

أسعار الوقود اليوم بعد الزيادة

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية أن الأسعار الجديدة، التي تم تطبيقها اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس 25-7-2024، كالتالي:

- بنزين 95: 15 جنيهًا للتر.

- بنزين 92: 13.75 جنيهًا للتر.

- بنزين 80: 12.25 جنيهًا للتر.

- السولار: 11.50 جنيهًا للتر.

- الكيروسين: 11.50 جنيهًا للتر.

- المازوت المورد للصناعات: 8500 جنيه للطن.

وتم تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.