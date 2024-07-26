نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات مكبرة لتموين الجيزة على محطات الوقود والأسواق المطاحن (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت مديرية التموين بالجيزة، بشن حملات صباحية ومسائية مكبرة على محطات الوقود والأسواق والمطاحن، في نطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة، خلال هذا الأسبوع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليمات هالة غريب وكيل وزارة التموين – مدير مديرية تموين الجيزة.

وأكدت المديرية أنه خلال مرور حملة برئاسة هالة غريب مدير المديرية، وبالاشتراك مع الإدارات الرقابية بالمديرية، على مطحن بمنطقة أكتوبر، تم جرد كميات الدقيق، وعليه تبين وجود تجميع في كمية قدرها 210 شكائر دقيق، مشيرة إلى أنه تم عمل اللازم وتعلية الكمية على رصيد المطحن لصالح هيئة السلع التموينية وتم جشن من الأوزان بكمية قدرها طن واحد (20 شيكارة)، ولا يوجد مخالفة على الأوزان.

كما تم ضبط سيارة متعهد دقيق بها 143 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو لمخالفته للتوجيهات الوزارية، وتم تحرير محضر والتحفظ على السيارة في مطحن الزمر لحين صدور قرار النيابه المختصة في هذا الشأن وتسليم الدقيق لأصحاب المخابز شخصيًا ولصالح المواطنين.

وخلال مرور الحملات على مطحن في منطقة الحوامدية، ⁠تم جرد كمية الدقيق، وتبين وجود كمية قدرها 340 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كجم نسبة استخراج 87.5%.

وخلال المرور على ⁠مطحن قطاع خاص في منطقة كرداسة، أشارت المديرية إلى أنه تم جرد الدقيق، وتبين أنه لا يوجد لديه أي مخالفة لعملية الجرد، ولكن بجسم الأوزان على شيكارة دقيق المخابز تلاحظ وجود نقص وزن في شيكارة المخابز زنة الـ50 كيلو 180 جرام، ونقص وزن علي شيكارة المستودعات زنة الشيكارة 30 كجم نقص وزن 127 جرام، وجارٍ محاسبته في ضوء التوجيه الوزاري رقم 18 وإرساله لصالح هيئة السلع التموينية.

كما شهدت الحملات المرور على مطحن بمنطقة إمبابة، وتبين عدم وجود مخالفات بعد عملية الفحص والمراجعة، كما تم ضبط سيارة محملة بالدقيق مخالفة، وتم تحرير محضر جنح بكمية قدرها 112 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كجم نسبة استخراج 87.5%، مشيرة إلى أنه حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه تم تسليم الدقيق لأصحاب المخابز شخصيًا بإقرار على صاحب المخبز وتم عمل المخالفة للمتعهد بعدم الالتزام بالقوانين والقرارات، حيث سائق السيارة غير مقيد في الترخيص وتم التحفظ على السيارة بمطحن.

كما قامت المديرية بتحرير عدة مخالفات لمحطات وقود لتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية بياناتها كالتالي:

- ⁠تم التحفظ على سيارة مملوءة بكمية من مادة السولار قدرها 4000 لتر سولار، وتحرير محضر جنح لتجميع كميات من السولار بغرض غير الغرض المخصص لها لبيعه في السوق السوداء والتربح من خلال بيعه.

- تحرير محضر تجميع دفترى لمحطة وقود بإجمالي كمية قدرها 48209 لتر مواد بترولية بياناتهم كالتالي:

- كمية قدرها 13294 لتر بنزين 95.

- ضبط 14204 لتر بنزين 92.

⁠- ضبط 20711 لتر سولار.

-تم عمل محضر عدم انتظام سجل 21 بترول لمحطة بنزين.

FB_IMG_1722006060489

FB_IMG_1722006155108

FB_IMG_1722006151562

FB_IMG_1722006147298

FB_IMG_1722006141888

FB_IMG_1722006138078

FB_IMG_1722006125830

FB_IMG_1722006122469

FB_IMG_1722006116794

FB_IMG_1722006114372

FB_IMG_1722006089614

FB_IMG_1722006085191

FB_IMG_1722006069630

FB_IMG_1722006065526