حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 28-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 28-7-2024

مهنياً: انتقال القمر الى برجك يعني ان مستقبل جيد يلوح في الأفق تستعيد عافيتك فتزداد مقاومتك وتعوض عن خسارة ماضية تعود لتقف على رجليك من جديد وتقرر ان تتخذ الخطوات المناسبة لتخرج منتصرا من اي امتحان تمر فيه.

عاطفياً: يبدو أن الاستقرار العاطفي عنوان هذا اليوم، وهذا دليل على مدى التفاهم على مختلف الأمور بينك وبين الشريك.

صحياً: التعليمات الطبية للمحافظة على رشاقتك تلزمك التقيد بها باستمرار لا ليومين أو لثلاثة فقط.

حظك اليوم برج الثور الاحد 28-7-2024

مهنياً: تستاء من تصرف يزعجك تحت تأثير القمر والمريخ من برج الحمل وتشعر بعجز امام بعض الطروف بحيث تواجه التحديات والمعاكسات الفلكية التي تطالك لتعرقل مسارك وتعيق حركتك تحتاج الى الكثير من الحذر والتروي والدبلوماسية، أدعوك للاستراحة راع ظروفك الصحية ولا تستنفد طاقتك.

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تظهر مطبّات في وجه العلاقة تدوم بضعة أيام.

صحياً: لا تمارس جهوداً غير اعتيادية، وعالج الأمراض التي قد تصيبك بأسرع ما يمكن

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 28-7-2024

مهنياً: يوم جيد تحت تاثيرات القمر من الحمل الصديق يتيح لك فرصة التقدم بخطى كبيرة نحو تحقيق الاهداف والانتصار على الاخصام تشتد المعنويات في مواجهة وضع مادي مربك وتسدد فاتورة وتدفع المال من اجل توظيف او استثمار تحضر له منذ فترة.

عاطفياً: بينك وبين الشريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما يجعل علاقتكما في أفضل حالاتها ويحسدكم الآخرون عليها.

صحياً: تحاش الجلوس ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، واستعمل مستحضرات الحماية.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 28-7-2024

مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى الحمل في مواجهة مع برجك ما يجعلك تشعر بحساسية مفرطة او قد يخيب املك بسبب ردات فعل لا ترضيك حاول الا تهدم كل ما سعيت من اجله في السابق وان تجد تسويات وتجنب المواجهات.

عاطفياً: كن ناضجاً واترك الأمور تسير بهدوء وتكيّف مع الأمر الواقع ولا تقاومه، وكن مستوعباً لكل ما يصدر من الحبيب من تصرفات.

صحياً: مارس برودة أعصابك على محيطك ولا تفقدها، وخذ الأمور بروية.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 28-7-2024

مهنياً: ما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعاً ومن المحتمل أيضاً أن تعرف ترقية تعزز أوضاعك المالية وترفع المعنويات تحت تاثيرات القمر من الحمل ما يجعلك مقبلاً على الدنيا بآمال جديدة وتفاؤل وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدة..

عاطفياً: إذا كنت مهتماً باستمرار العلاقة عليك تقديم التنازلات والصمت أو المرونة التامة.

صحياً: توعك غير مؤلم قد يتطور إلى حالة صحية خطرة إذا أهملته

حظك اليوم برج العذراء الاحد 28-7-2024

مهنياً: تعود الحظوظ الى جانبك تعوض عن الوقت الضائع وتشعر بقوتك تحت تاثير القمر من الحمل فتكون الأبواب مفتوحة بانتظارك قد تطلق مشروعاً جديداً وتباشر مرحلة جيدة من فرص النجاح والتفوق تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة.

عاطفياً: قد تجد نفسك أمام امتحان صعب، لكنّ ذلك قد يساعدك على اختبار مشاعرك العاطفية الحقيقية في مواجهة المصاعب.

صحياً: ابتعد عن المغالاة في وضع الشروط للقيام بأي نشاط رياضي، وضعك الصحي لا يحتمل ذلك

حظك اليوم برج الميزان الاحد 28-7-2024

مهنياً: تتسارع الاحداث ضدك وتعرقل مخططاتك مع وصول القمر الى الحمل لينضم الى كوكب المريخ في مواجهة مع برجك الامر الذي يطلب منك الانتباه والحذر والوقاية وانتبه من مناورة قد تلحق الضرر بك راجع حساباتك والوثائق والمستندات جيدا ولاتوقع على اتفاق لم تدرسه جيدا عبر عن نفسك بوضوح كلي.

عاطفياً: الجوّ عاطفي ورومانسي أكثر من أي وقت مضى، تمضي مع الحبيب لحظات لن تنساها مدى الحياة.

صحياً: قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرة لمعدتك

حظك اليوم برج العقرب الاحد 28-7-2024

مهنياً: يطلّ عليك هذا اليوم حافلاً بالمستجدات والأحداث السعيدة، سواء على صعيد حياتك المهنية أو الشخصية والتألق والانتصار المهني تحت تاثير القمر من الحمل الذي يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب في حين أن الحظ يهديك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً.

عاطفياً: طلب غير متوقع من الشريك، فكن واعياً في ردك لئلا تدفع ثمن تسرّعك لاحقاً.

صحياً: إذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك الأمراض أكبر مدة ممكنة.

حظك اليوم برج القوس الاحد 28-7-2024

مهنياً: يحالفك الحظ من جديد مع انتقال القمر الى برج الحمل الصديق فتتحسن اوضاعك المالية وتصل الى مرحلة جيدة ومثمرة. تنطلق في مجالات جديدة ويلمع نجمك وتضيء سماؤك، وتبرز في محيطك.قدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.

عاطفياً: يزورك أحد الأصدقاء حاملاً دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية، فتلبيانها لأنكما بحاجة إلى الراحة.

صحياً: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق وقد يعرّض سلامتك للخطر.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 28-7-2024

مهنياً: عليك ان تخفف الافكار السلبية مع انتقال القمر الى مواجه برجك من الحمل ما يجعلك مرهف الحس ويعرض صحتك للاذى ويحذرك من ارتكاب الاخطاء والسير عكس التيارات وقد تفرض عليك توجّهات وظروف لا تناسب تطلّعاتك ما يجعلك تصطدم بأشخاص نافذين في مسألة معيّنة.

عاطفياً: تواجه حقيقة ما وقد تضطر إلى عقد لقاء حاسم مع الشريك أو لمعالجة أمر طارئ ويتعكر المزاج بعض الشيء.

صحياً: تحاصرك الهموم والمسؤوليات، ما يحتم عليك الهدوء وتجنب التحديات والتغيرات وعدم الاستسلام لليأس

حظك اليوم برج الدلو الاحد 28-7-2024

مهنياً: سيكون بانتظارك تفوق مكاسب مع انتقال القمر الحمل الصديق تلائمك الظروف، وتكون التاثيرات جيدة جدا وايجابية تزدهر أعمالك التي تتعلّق بالآخرين حاول ان تستثمر الصداقات والعلاقات العامة وتشعر بغزارة افكارك المبدعة آن الأوان للانفتاح والخروج من العزلة.

عاطفياً: تتأجج حرارة العواطف هذا اليوم على الرغم من كل الضغوط ولن يحدث أي فراق بين الطرفين.

صحياً: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 28-7-2024

مهنياً: تعيش يوما جيدا مع انتقال القمر الى برج الحمل الى البيت الثاني بيت المال فتكون تاثيرات جيدة لترويج مشاريعك والقيام برحلات وعقد مؤتمرات ولبدء صفحة جديدة والانطلاق في مشروع يهمّك جدًّا وقد تسمع خبرًا او حسمًا لمشاريع وصفقات أو توقيع عقد ما.

عاطفياً: يظهر لك هذا اليوم أنّ الشريك أكثر وفاءً ممّا كنت تتصور فيرتفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما.

صحياً: قد تضطر الى شراء سلامتك بنفقات كبيرة لكنك لا تستطيع شراء سلامة صحتك .