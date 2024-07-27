وزيرة التنمية المحلية تتابع مع الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة موقف تنفيذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 11:25 صباحاً - الدكتورة منال عوض توجه بسرعة تشغيل المشروعات المنتهية و اجراء زيارات ميدانية لتقديم كل الدعم المطلوب للانتهاء من المشروعات المتبقية وضمان استفادة المواطنين منها

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بالوزارة عن التقدم في أعمال المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية ، وتقييم أداء المحافظات في تنفيذ وتشغيل مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف النقل الجماعي ونقاط الإطفاء بقرى " حياة كريمة " ، وكذا موقف تأثيث وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التي تم إنشاءها في إطار مشروعات المرحلة الاولى .

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن الانتهاء من تنفيذ ٢٩٢ مشروع من مشروعات الادارة المحلية وجاري نهو ٥٩ مشروع ، حيث شملت المشروعات المنتهيه ١١٧ نقطة اطفاء ، ١٠٠ سوق ، ٧٥ موقف نقل جماعي، مشيرة إلي أنه في إطار تسريع وتيرة تشغيل هذه المشروعات واستفادة مواطني قرى حياة كريمة منها ، فقد تم بالفعل تشغيل ٢٧ موقف نقل جماعي ، ٢٦ نقطه إطفاء ، و١٩ سوق حضري وجاري التنسيق مع المحافظات لسرعة تشغيل باقي المشروعات وإزالة أي معوقات في هذا الصدد .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه فيما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية ، فقد تم نهو الأعمال الإنشائية ل ٣٢٨ مجمع من إجمالي ٣٣٢ مجمع ، وتم استلام وتأثيث وتشغيل ١٨٣ مجمع خدمات حكومية ، كما تمت أعمال الاستلام الابتدائي وجاري التأثيث لعدد ٥٥ مجمع خدمات حكومية ، وجاري التنسيق مع المحافظات واستشاري المشروع وجهات التنفيذ لتلافي بعض الملاحظات واستلام ٩٠ مجمع خلال الأسابيع القادمة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية مسئولي الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالوزارة نحو اجراء زيارات ميدانية مستمرة خلال الفترة المقبلة للتنسيق مع المحافظات وتقديم كل الدعم المطلوب علي أرض الواقع لسرعة نهو المشروعات المتبقية وتشغيلها وضمان استفادة المواطنين منها ، حيث يبلغ اجمالي مشروعات المبادرة بشكل عام سواء التى يتم تنفيذها أو متابعة تشغيلها من خلال وزارة التنمية المحلية أو المنفذة من خلال جهات التنفيذ الأخرى بالدولة والبالغ عددها أكثر من ٢٧ ألف مشروع ، تم الانتهاء بشكل كامل من معظمها وجاري نهو المراحل الأخيرة من الباقي .