هيئة الدواء المصرية بتعرفك إيه هي أعراض التهاب الكبد أ وأهمية اللقاح...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 12:31 مساءً - تظهر أعراض الالتهاب الكبدي (أ) خلال فترة من أسبوعين إلى ٦ أسابيع من التعرض للفيروس، وتشمل الحمى، التعب، فقدان شهية، غثيان، قيء، و/أو ألم مفاصل، آلام معدة شديدة وإسهال، وغالبا ما تظهر بوادر المرض وأعراضه على البالغين أكثر من الأطفال، كما تستمر الوعكة الصحية لمدة عدة أسابيع أو شهور. ​​

لذا؛ توصى هيئة الدواء المصرية بتلقي لقاح التهاب الكبد (أ) للوقاية من المرض للأطفال بدءًا من سن عام، وكل المراهقين الذين لم يتلقوا اللقاح، والبالغين المعرضين للإصابة، أو لديهم مشاكل صحية بالكبد. ​​