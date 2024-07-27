القبض على المتهمين بالسطو على محل لبيع الفاكهة بمنطقة الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة منشور تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، بقيام مجهولون بالسطو على محل لبيع الفاكهة والإستيلاء على محتوياته.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 24 الجارى من مالكة محل فاكهة بدائرة القسم، بقيام 3 أشخاص "غير معلومين لديها" بالتسلل للمحل من الباب الخلفى وسرقة ماكينة دفع إلكترونى خاصة بالمحل، وجهاز حاسب لوحى "تابلت"، مبلغ مالى، بعض الأوراق والمستندات خاصة بالمحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، وأقروا أنه عقب ملاحظتهم عدم غلق الباب الخلفى للمحل قاموا بالتسلل لداخله والإستيلاء على المسروقات، كما تم ضبط جهاز التابلت المستولى عليه بحوزة مالك محل هواتف محمولة بالجيزة "تم بيعه بمعرفة أحد المتهمين"، وتم بإرشاد أحدهم ضبط باقى المسروقات.

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .