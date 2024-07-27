تقرير للتنمية المحلية: الانتهاء من 117 نقطة اطفاء و100 سوق و75 موقف نقل جماعي بقرى حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 12:32 مساءً - تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، عن التقدم في أعمال المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية، وتقييم أداء المحافظات في تنفيذ وتشغيل مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف النقل الجماعي ونقاط الإطفاء بقرى حياة كريمة، وأيضاً موقف تأثيث وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التي تم إنشاءها في إطار مشروعات المرحلة الاولى.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 292 مشروع من مشروعات الادارة المحلية، وجاري نهو 59 مشروع، حيث شملت المشروعات المنتهيه 117 نقطة اطفاء و100 سوق و75 موقف نقل جماعي، مشيرة إلي أنه في إطار تسريع وتيرة تشغيل هذه المشروعات واستفادة مواطني قرى حياة كريمة منها فقد تم بالفعل تشغيل 27 موقف نقل جماعي و26 نقطه إطفاء و19 سوق حضري، وجاري التنسيق مع المحافظات لسرعة تشغيل باقي المشروعات وإزالة أي معوقات في هذا الصدد.