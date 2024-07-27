ضبط 3 عناصر إجرامية بالدقهلية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 12:32 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بمزاولة نشاط إجرامى، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو كمية لمخدرى الحشيش والآيس"الشابو"، 2 قطعة سلاح أبيض.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريباً.

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.