نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية الغربية بسبب الأحوال الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي، مما يعني منع المصطافين من نزول شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية.

جاء هذا القرار ضمن جهود المحافظة لحماية أرواح المواطنين، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن الأحوال الجوية غير المستقرة.

الأسباب وراء رفع الرايات الحمراء

وفقًا لما صرح به الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن قرار رفع الرايات الحمراء جاء نتيجة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى ارتفاع أمواج البحر وشدة التيارات البحرية.

وقد أدى هذا الوضع إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامة المواطنين.

تفاصيل الإجراءات المتخذة

أوضح الدكتور عبدالرازق أن الشواطئ في القطاع الغربي ستظل مفتوحة للجلوس على الرمال فقط، دون السماح بالنزول إلى البحر نهائيًا.

ووجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جميع أفراد الإنقاذ باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المصطافين والتأكد من عدم تعرضهم لأي مخاطر.

الوضع على الشواطئ الأخرى

في المقابل، أكد عبدالرازق أن الشواطئ في القطاع الشرقي بالإسكندرية مفتوحة وتستقبل المواطنين.

يمكن للأفراد النزول إلى مياه البحر في هذه الشواطئ، ولكن مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وفقًا للتوجيهات الصادرة عن فرق الإنقاذ المنتشرة في تلك المناطق.

خلفية الأحداث

ياتي القرار يأتي في ظل التقارير الأخيرة التي شهدت حوادث غرق نتيجة الجرف الشديد للتيار في شاطئ غرب الإسكندرية، مما زاد من أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.