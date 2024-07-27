سويلم يتفقد محطة ٦ على المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة وحالة الرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 01:28 مساءً - الدكتور سويلم :

- سيتم تدريب مهندسي مصلحة الميكانيكا علي أعمال تشغيل وصيانة المحطات بمعرفة الشركة المنفذة

- الوزارة تسعى لرفع قدرات العاملين بها فى مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة المياه فى ظل التوسع فى إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- دراسة ربط منظومات الإسكادا الخاصة بكافة محطات المسار الناقل ، وتشغيلها بشكل متناغم عن بعد

- سرعة إزالات التعديات الواقعة على ترعتى النصر والحمام وإستمرار المتابعة لضمان عدم عودة التعديات

- إستمرار المتابعة وتحرير محاضر تبديد مياه لأى أراضى تروى بالغمر علي ترعتى النصر والحمام

فى إطار جولات سيادته الميدانية بالمحافظات لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم السبت الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ بتفقد محطة ٦ على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة ، وتفقد حالة الرى بزمام ترعتى النصر والحمام .

وخلال الزيارة تفقد الدكتور سويلم منظومة الاسكادا الخاصة بتشغيل محطة رقم ٦ .. حيث وجه سيادته بدراسة ربط منظومات الإسكادا لكافة المحطات الواقعة على المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة سويا ، وتشغيل كافة المحطات بشكل متناغم عن بعد لمتابعة التصرفات والمناسيب وتشغيل المحطات على كامل المسار .

وصرح الدكتور سويلم أنه سيتم تدريب مهندسي مصلحة الميكانيكا والكهرباء علي أعمال تشغيل وصيانة المحطات بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حاليا لحين إستلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي ، مضيفا أن الوزارة تسعى لرفع قدرات العاملين بها من المهندسين والفنيين فى مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة المياه خاصة فى ظل توسع الدولة فى الإعتماد على إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية .

وخلال تفقد سيادته لحالة الرى على ترعتى النصر والحمام .. فقد وجه الدكتور سويلم للأجهزة المختصة بالوزارة نحو سرعة إزالات التعديات الواقعة على الترعتين وإستمرار المتابعة لضمان عدم عودة هذه التعديات ، كما وجه سيادته بإستمرار المتابعة وتحرير محاضر تبديد مياه لأى أراضى تروى بالغمر علي الترعتين .

كما التقى الدكتور سويلم بأحد المنتفعين والذى تقدم بشكوي تخصه .. حيث وجه سيادته لهيئة المساحة بسرعة دراسة الشكوى والحسم والعرض بالموقف .