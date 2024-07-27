أكثر من 20 شهيدا فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على مدرسة بدير البلح وسط غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 01:29 مساءً - استشهد أكثر من 20 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة تؤوي نازحين غرب دير البلح، ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال المواطنين، وعدد الشهداء قابل للارتفاع فى أى وقت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى الذى أصبح مكتظا بالجرحى.