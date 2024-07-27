منتخب اليد يفوز على المجر «35-32» في افتتاح مشواره بأولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 01:29 مساءً - فاز منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، على نظيره المجر «35-32» ، فى افتتاح مشواره بأولمبياد باريس 2024 .

وضمت قائمة المنتخب كلا من: كريم هنداوي ومحمد علي و عمر الوكيل وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل و محمد طارق.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

وحقق منتخب رجال كرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

وتخلل معسكر السويد الأخير للفراعنة وديتان مع المنتخب السويدى، انتهت الأولى بالتعادل 32-32، قبل الخسارة بنتيجة 32 - 26 فى الودية الثانية، فى إطار التجهيزات لأولمبياد باريس 2024.