نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من التعليم بشأن تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة حتى الأن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح مستمرة في بعض المواد ورصد الدرجات في مواد أخرى بالإضافة إلى أنه مازال جاري مراجعة بعض البيانات لطلاب.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية ٩٦.٦٢٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية ٦٧١٦ طالبًا وطالبة بنسبة ٠.٩٥% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٧٠٧١٦٦ طالبًا وطالبة.

وأشارت وزارة التعليم، في بيان، إلى أن نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت ٩٧.٨٨٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١٢٤٧٦٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١٨.٣٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٧٩٣١٩ طالبًا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء ٩٤.٢١٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١١٣٦٩ طالبًا وطالبة بنسبة ٢.٢٧%، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٥٠١٦٤٢ طالبًا وطالبة.

وقد بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ٩٦.٢٥٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية ٥١٩٤٣ طالبًا وطالبة بنسبة ٧.٥٧٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٨٦٦١٦ طالبًا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت ٩٦.٤٣٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ٢٦١٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١.٣٩٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ١٨٨٨٥١ طالبًا وطالبة.