مطار القاهرة يبدأ في استقبال الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 02:25 مساءً - شهد مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، توافدَ كِبار العلماء والوزراء وممثِّلي مؤسسات الفتوى والمراكز الإسلامية من مختلف دول العالم، للمشاركة في المؤتمر العالمي التاسع للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، ومظلة دار الإفتاء المصرية في الفترة من 29 حتى 30 يوليو.

ووصلت اليوم مجموعة من ممثِّلي الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية بالعالم، ومن بينهم صاحب الفضيلة الشيخ نعيم تيرنافا المفتي العام ورئيس الشؤون الإسلامية في كوسوفو، وسماحة الشيخ بشير الحاج نانا يونس، مفتي الكاميرون.

فيما يشهد مطار القاهرة كذلك وصول السيد الدكتور ماحامادو كونيه وزير الشؤون الدينية والعبادة والتقاليد – مالي والوفد المرافق له، والشيخ الحاج محمد الأمين السوار، مستشار أمين عام مجلس الشؤون الدينية في غينيا كوناكري، وسماحة الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش مفتي بلجراد، وصاحب الفضيلة الشيخ سلمان موسييف مفتي جمهورية أذربيجان، معالي الدكتور إدريس الفاسي الفهري، نائب رئيس جامعة القرويين المكلف بالتكوين، وخطيب جامع القرويين، وصاحب الفضيلة الشيخ أرون بون شوم، شيخ الإسلام في تايلاند.

كما يصل أيضًا سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ومعالي الشيخ الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، والدكتورة نهال سعد مدير تحالف الحضارات بالأمم المتحدة، ومعالي السفير مختار عمر؛ الاتحاد البرلماني الدولي – جينيف، وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور نظير الدين محمد ناصر مفتي سنغافورة، ومعالي الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز كايسيد العالمي للحوار – لشبونة، وسماحة الشيخ الدكتور يوشار شريف الأستاذ المساعد بجامعة أرسطو – اليونان، وسماحة الشيخ موسى سعيدي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في زامبيا، والدكتور أحمد مظهر النقشبندي رئيس المركز الإسلامي - الهلال - بوخارست رومانيا، وسماحة الشيخ أبو بكر أحمد المسلياري مفتي الديار الهندية - ومؤسس ورئيس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية، وسماحة الشيخ هشام بن محمود مفتي تونس، وسعادة الدكتورة ماريا محمد الهطالي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وسماحة الشيخ أحمد بن سعود السيابي، أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، وأ.د. علي آل الهاشمي، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفضيلة الأستاذ الدكتور بوعبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، ومعالي الدكتور خليفة الظاهري، رئيس جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ستعقد مؤتمرها العالمي التاسع يومي 29 و30 يوليو، تحت عنوان «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع»، وبحضور وفود من أكثر من 104 دول يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.