نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقي القليل..التقويم الدراسي الجديد 1446 في السعودية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كثف العديد من الطلاب وأولياء الأمور، البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول التقويم الدراسي الجديد 1446، خاصة مع اقتراب انتهاء الإجازة الرسمية، وذلك استعدادًا لشراء الادوات المدرسية وغير ذلك من ضروريات العودة للمدارس، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم بالسعودية عن كافة التفاصيل المتعلقة بالتقويم الدراسي الجديد 1446، بالإضافة إلى إجازات العام الدراسي الجديد 1446
التقويم الدراسي الجديد 1446 في السعودية
زادت تساؤلات الطلاب عن موعد العودة إلى المدارس عن التقويم الدراسي الجديد 1446، وكشفت وزارة التعليم بالمملكة السعودية، عن تفاصيل التقويم وجاء كما يلي:
- يعود المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم للمدارس يوم 29 محرم 1446 الموافق 4 أغسطس 2024:
- يعود المعلمين للدراسة يوم 7 صفر 1446 الموافق 11 أغسطس 2024
- يعود المعلمين للدراسة يوم 7 صفر 1446 الموافق 11 أغسطس 2024
- يعود جميع الطلاب لبدء العام الدراسي يوم 14 صفر 1446 الموافق 18 أغسطس 2024
إجازات العام الدراسي الجديد 1446
وأوضحت وزارة التعليم السعودية، أن إجازات العام الدراسي الجديد 1446، التي من المتوقع أن يحصل عليها الطلاب خلال الدارسة، تتمثل في :
- يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة اليوم الوطني السعودي يوم الأحد 19 صفر 1446 الموافق 22 سبتمبر 2024
- يحصل الطلاب على إجازة الخميس المطولة يوم الخميس 14 ربيع الآخر 1446 الموافق 17 أكتوبر 2024
- يحصل الطلاب على إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 5 جمادى الأولى 1446 الموافق 7 نوفمبر 2024
- ويستعد الطلاب لبداية الفصل الدراسي الثاني يوم 15 جمادي الأول 1446 الموافق 17 نوفمبر 2024
- يحصل الطاب على إجازة نهاية الأسبوع مطولة يوم الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 الموافق 11 ديسمبر 2024
- يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة يوم التأسيس يوم 23 فبراير 2025.
- يستعد الطلاب للدراسة في بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 2 مارس 2025:
- يحصل الطلاب على إجازةً بمناسبة عيد الفطر المبارك يوم 20 مارس 2025:
- يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحي يوم 30 مايو 2025
- يحصل الطلاب على اجازة بمناسبة نهاية الفصل الدراسي يوم 26 يونيو 2025