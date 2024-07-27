أعرف موعد نتيجة الثانوية العامة في مصر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كثف الكثير من الطلاب والطالبات البحث على محرك العالمي جوجل حول موعد نتيجة الثانوية العامة في مصر 2024، وذلك مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة في مصر 2024، في الموافق 20 يوليو، حيث تعتبر من أهم المراحل التعليمية، فهي تحدد مستقبل الطلاب الجامعي، والالتحاق بالجامعة المناسبة لهم، ومن المفترض أن تظهر بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لجميع أوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية، ومن خلال المقال سنوضح موعد النتيجة، بالإضافة إلى الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة في مصر 2024

و‎تساءل العديد من الطلاب والطالبات عن موعد نتيجة الثانوية العامة في مصر 2024، خاصة مع اقتراب نهاية امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي، حيث ينتهي آخر يوم بامتحانات الثانوية العامة 2024، في الموافق يوم السبت الموافق 20 من يوليو 2024، وتشير التوقعات المبدئية، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 مصر ستكون بشكل رسمي في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس المقبل، وجاء ذلك حسب خطة التي أعدتها الوزارة لتصحيح الامتحانات ورصد الدرجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، خلال مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024

‎وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024، إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: