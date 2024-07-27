نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الأيام القادمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية "TeN" اليوم السبت.

انخفاض درجات الحرارة

أوضحت غانم أن درجات الحرارة شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ الأمس، حيث تراجعت بمعدل يصل إلى نحو 4 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل ما بين 35 و36 درجة مئوية، وأكدت أن هذا الانخفاض يعود إلى تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

رغم هذا، فإن نسبة الرطوبة المرتفعة قد تزيد من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

التوقعات للطقس حتى يوم الثلاثاء

أضافت غانم أن التحسن في الأحوال الجوية من المتوقع أن يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل. ولكن، ابتداءً من يوم الأربعاء، ستشهد درجات الحرارة زيادة تتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

وأكدت أن طقس هذا الأسبوع سيكون أقل حرارة مقارنة بالأسبوع الماضي، مما يوفر فترة من الراحة من درجات الحرارة المرتفعة التي شهدناها سابقًا.

حالة البحر المتوسط

فيما يخص البحر المتوسط، حذرت غانم من ارتفاع الأمواج، مما يجعله غير مناسب لأعمال الصيد والملاحة والتنزه.

ومع ذلك، توقعت أن يبدأ الاستقرار في البحر المتوسط اعتبارًا من يوم الإثنين، مما قد يحسن الظروف البحرية تدريجيًا.

احتمالية الأمطار الرعدية

أشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى احتمال سقوط أمطار رعدية على أقصى جنوب البلاد، بما في ذلك مناطق حلايب وشلاتين وأبوسمبل وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكدت أن هذه الأمطار قد تستمر حتى نهاية الأسبوع، مما يتطلب متابعة التحديثات الجوية لضمان السلامة.