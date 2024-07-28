سويلم يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 11:25 صباحاً - الدكتور سويلم : مصلحة الميكانيكا والكهرباء أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية ، والحرص على صيانة وإحلال محطات الرفع إعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة

- التنسيق بين مصلحة الميكانيكا والإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع

- إحلال وتجديد محطات الرى والصرف لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة

- تنفيذ تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه بالمنيا ، وإحلال محطة التحرير بالبحيرة ، والبت الفنى لإنشاء محطة النصر ٥ بالبحيرة

- إعداد كراسة شروط محطة قلابشو بالدقهلية ، وطرح محطتى سمتاى والحامول ، و رفع كفاءة محطات الشلوفة بالسويس

- (٦) مراكز للطوارئ تابعة لمصلحة الميكانيكا تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة

- (١٢) ورشة تابعة للمصلحة مزودة بمعدات ذات تقنيات حديثة لإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية وإجراء العمرات للمهمات

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة أقصى الإحتياجات .

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية ، والاجراءات التى تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع اجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع ، ومجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة .

وصرح الدكتور سويلم أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين ، مشيراً لحرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات إعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة ، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الإستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ .

وإستعرض التقرير أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تجرى حالياً تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه ١-٢ بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، وجارى البت الفنى لعملية إنشاء محطة النصر ٥ بمحافظة البحيرة ، والإنتهاء من اعداد كراسة الشروط والمواصفات لعملية إنشاء محطة قلابشو بمحافظة الدقهلية ، وجارى طرح انشاء محطتى سمتاى والحامول بالغربية وكفر الشيخ .

وفى إطار خطه الوزارة لحسم مشاكل المناطق الساخنة .. فإنه يجرى نهو أعمال رفع كفاءة محطات الشلوفة التى يتم تغذيتها من ترعة السويس ، حيث تم توريد وتركيب عدد ١٢ محرك كهربائي ، وجاري توريد عدد ٨ محولات كهربائية جديدة ، وتم نهو إحلال وتجديد مواسير خطوط الطرد ، وجارى نهو الأعمال المدنية مما ساهم فى حسم مشاكل المزارعين بالمنطقة .

كما إستعرض التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء والتى تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة ، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) والتى تخدم الخمس الاولي منها محافظات الوجه البحري بينما يخدم مركز كوم امبو محافظات الوجه القبلي ، ومتابعة إجراءات إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي بالمنيا ، حيث تم إصدار أمر إسناد لتوريد عدد ١٨ وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطواري .

كما تم إستعراض إجراءات دعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل للورش الرئيسية الـ (١٢) ورشة الرئيسية التابعة للمصلحة بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكي) ، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة لإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمهمات .

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف ، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٥ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) بالإضافة لمحطات معالجه مياة الصرف الزراعى وهى محطة معالجه المحسمه بطاقة ١ مليون متر مكعب يومى ومحطة معالجه بحر البقر بطاقه ٥.٦ مليون متر مكعب يومى ومحطة معالجه الدلتا الجديدة بطاقه ٧.٥ مليون متر مكعب يومى .