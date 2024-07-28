نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التسجيل بكشوف عمومية صندوق تكافل "الصحفيين" لعقد الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت نقابة الصحفيين، في الحادية عشر صباحًا، باب تسجيل الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي، لعقد انتخابات مجلسه.

التسجيل بالانتخابات يبدأ غدًا الأحد في تمام الساعة 11 صباحًا، وحتى الواحدة مساءً، وعدد من يحق لهم التصويت هو 4722 زميلًا من أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل.

ويكتمل النصاب القانوني بحضور 50% من إجمالي عدد المشتركين، وفي حالة عدم حضور العدد المطلوب، سيتم المد لمدة ساعة، على أن يصبح اكتمال النصاب بحضور 10% أو 50 زميلًا، وذلك وفقًا للائحة الصندوق.

وبلغ عدد المرشحين (16) زميل/ة حسب الترتيب الأبجدي وهم:

1- أحمد محمد أحمد عبادي - أحمد عبادي (الأهرام).

2- بدوي طه محمد بدوي - بدوي طه (الأهرام).

3- حسام الدين محمد على الكاشف - حسام الكاشف (أخبار اليوم).

4- حسام عبد القادر عبدالباقي حفني - حسام حفني (الأنباء الدولية).

5- حسام عبد المنجى جلال محمد السويفي - حسام السويفي (دوت الخليج).

6- حسن رجب هريدى محمود - حسن هريدي (أخبار اليوم).

7- حماد سعيد معتمد صالح - حماد سعيد الرمحي (الدستور).

8- حنان محمد محمود عبدالله - حنان الليموني (الغد).

9- خالد حسين محمد عبدالعزيز - خالد حسين (الوطن).

10- صديق محمد نجيب عيسوي - صديق العيسوي (التحرير).

11- صلاح ثابت أحمد نور الدين - صلاح النصيري (دار المعارف).

12- عاطف مكرم غطاس ميخائيل - عاطف مكرم (الجمهورية).

13- على محمد على زرزور - على زرزور (العربي).

14- محمد حسن السيد عبدالساتر - محمد المعبدي (أ.ش.أ).

15- محمد سليمان محمد مصطفى فايد - محمد سليمان فايد (الكرامة).

16- مساعد أحمد على عبدالرحيم الليثي - مساعد الليثي (حر).