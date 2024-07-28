انطلاق عروض وسباقات للهجن خلال مسيرة كبيرة من الجمال في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 12:32 مساءً - في إطار فاعليات مهرجان العلمين الجديدة 2024، الذي تنظمة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتم تنظيم عروض وسباقات للهجن خلال مسيرة كبيرة من الجمال، بالمشاركة بين وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واتحاد الهجن.

وتنطلق المسيرة من منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي وتنتهي في المنطقة الترفيهية الشاطئية الخاصة بمهرجان العلمين، ويشارك في الإحتفالية نحو 50 من الجمال و100 من أعضاء الاتحاد المصري لرياضة الهجن.