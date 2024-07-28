نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان هام من "المحامين" عن تعدي 3 محاميات على زميلة لهن داخل المحكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت نقابة المحامين بالإسكندرية، بيانًا مهمًا بشأن واقعة تعدي 3 محاميات على زميلة لهن داخل بالمحكمة الكلية بالمنشية.

وقالت النقابة، في بيانها اليوم، "تابعت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية الأحداث الواقعة في المحكمة الكلية بين الزميلات وتعديهم على بعضهم البعض فى صورة لم تشهدها نقابة المحامين من قبل وتأسف النقابة لهذه الأحداث وتتابع النقابة أولًا بأول ما تسفر عنه تحقيقات النيابة في ذلك.

وتابعت: "بعد التواصل مع النقيب العام واطلاعه عما تم من تحقيقات النقابة فقد قرر مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية وقف الزميلات عن العمل ومنعهم من دخول غرف المحامين وإحالتهم للتحقيق العاجل بمقر النقابة للوقوف على حقيقة الواقعة وتوقيع الجزاء المناسب فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وتستعرض "دوت الخليج" تفاصيل الواقعة وهي:

كانت قررت نيابة الإسكندرية، خلال نظرها المحضر رقم ١١٢٩٠ لسنة ٢٠٢٤ جنح قسم المنشية، طلب تحريات المباحث حول واقعة تعدي ٣ محاميات على محامية بالمحكمة الكلية بالمنشية.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولًا لحقيقتها مع مراعاة مواعيد الحجز القانونية لكلا من المتهمين على أن تعرض التحريات على النيابة

كما تم تكليف أحد الضباط بالانتقال لمحل الواقعة لاجراء المعاينة اللازمة وبيان ما به من تلفيات وكذا بيان عما إذا كان يوجد كاميرات مراقبة من عدمه وفي الحالة الأولى تفريغها على ذاكرة بيانات ويحرر محضر بالاجراءات ويعرض على النيابة فور الانتهاء منه

كما كلفت النيابة مأمور قسم شرطة المنشية بإرسال إحدى المتهمات لمستشفى خاصة على نفقتها وذلك لعمل الإجراءات الطبية اللازمة حيال إصابتها ويحرر محضر بالإجراءات بما تم في ذلك ويعرض على النيابة في حينه.

هذا وتداول المحامون عبر صفحات السوشيال ميديا تفاصيل واقعة تعدي 3 محاميات على زميلة لهن داخل الحمامات الخاصة بالمحامين في محكمة الإسكندرية الكلية.

ووفقا لما هو متداول فقد تم التعدي على المحامية أميرة طارق عفيفي، بسلاح أبيض وتم إحداث إصابات بها، وتدخل رئيس النيابة بطلب حرس المحكمة، وتم القبض على واحدة من المحاميات.