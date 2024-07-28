نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التربية الرياضية بنات وبنين بجامعة حلوان تستقبل طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت كلية التربية الرياضية للبنات وكلية التربية للبنين بجامعة حلوان اليوم طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء اختبارات القدرات، وسط إقبال من الطلاب.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قائلًا: "نحن حريصون على توفير كافة السبل لضمان سير الاختبارات بشكل منظم وعادل، إن هذه الاختبارات تعد خطوة مهمة في اختيار الطلاب المؤهلين للدراسة في مجال التربية الرياضية، ونتمنى التوفيق لجميع المتقدمين."

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية التربية الرياضية للبنات، أن عدد الطالبات المتقدمات لأداء الاختبارات اليوم بلغ 291 طالبة.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور وليد عبد الرازق، عميد كلية التربية الرياضية للبنين، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات في الكلية وصل إلى 225 طالبًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاختبارات تهدف إلى تقييم القدرات البدنية والمهارات الرياضية للطلاب المتقدمين، مما يساعد في اختيار الطلاب الأكثر ملاءمة للدراسة في مجال التربية الرياضية.