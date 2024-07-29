رئيس مجلس إدارة "أبو زعبل للصناعات الهندسية" ومدير "المركز الطبي" يجتمعان مع العاملين

أحمد جودة - القاهرة - في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي

أشار محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنه في ضوء تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع؛ اجتمع المهندس/ جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع ١٠٠ الحربي) بالعاملين بالشركة من مختلف القطاعات.

وأوضح "بكر" أن اللقاء بدأ بكلمة نقل خلالها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع ١٠٠ الحربي) تحيات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي للعاملين وحثهم على التكاتف والعمل كأسرة واحدة للنهوض بالشركة والحفاظ على مكانتها كواحدة من الصروح الصناعية الهامة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وقام المهندس/ جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية بإستعراض آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها، مشددًا على وجوب الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو كل المشروعات، وتم التعرف على مقترحات العاملين بشأن العملية الإنتاجية وكذا استفساراتهم ومطالبهم وتم الرد على هذه الاستفسارات والتوجيه بدراسة مطالب ومقترحات العاملين بواسطة المختصين، ونوّه "بكر" أنه في نهاية اللقاء حرص رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع ١٠٠ الحربي) على تكريم عدد من العاملين المتميزين على مستوى الشركة.

وصرّح المتحدث الرسمي بأسم الوزارة أنه في سياق متصل عقد الدكتور/ علاء محمد الديب مدير المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي لقاء مع العاملين استهله بكلمة إفتتاحية توجّه خلالها بأسم كل العاملين بالتهنئة للسيد المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لتجديد الثقة بسيادته من قبل القيادة السياسية لتولي مهام وزارة الإنتاج الحربي، وقام مدير المركز الطبي بإستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمركز لتحسين جودة الخدمة الطبية به، لافتًا إلى الحرص الدائم على أن يضم المركز الطبي أجهزة طبية متطورة على أعلى مستوى وأطباء مهرة لعلاج العاملين بشركات الإنتاج الحربي وتقديم خدمة طبية بأسعار رمزية للقاطنين بمنطقة حلوان وهو الأمر الذي سيساهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للمترددين على المركز والمساهمة في خدمة المواطنين بالمنطقة وتحسين الحالة الصحية والمعيشية لهم، وأصدر توجيهات بضرورة الحرص على حُسن التعامل مع المرضى المترددين على المركز ووجوب التعاون والتكامل للاستمرار في تطوير وتحسين الجودة الطبية المقدمة والمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لبناء المواطن المصري من خلال تقديم خدمة طبية متميزة.