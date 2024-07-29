ضبط عنصر إجرامى بالشرقية بحوزته مخدرات تقدر قيمتها بمليون و200 ألف جنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 12:32 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عنصر إجرامى له معلومات جنائية بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,200 مليون جنيه تقريباً.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.