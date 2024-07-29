ضبط 4 سرقوا أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تضمن سرقة أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى بالقليوبية.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة والتصرف فى المسروقات بالبيع لعميلهم سىء النية، مالك مخزن خردة مقيم بدائرة القسم، تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



