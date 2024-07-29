وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجابونى سبل تعزيز التعاون بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 01:29 مساءً - بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي اليوم، الاثنين، مع وزير خارجية الجابون "ريجيس أونانجا ندياي" سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة مدير إدارة الدبلوماسية العامة - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" - أن الوزيرين تبادلا الرؤى، خلال الاتصال، بشأن عدد من القضايا القارية والدولية ذات الاهتمام المشترك.