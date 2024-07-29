نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة ينعى ابتسامات محمد عبد الله أول سيدة ضابط في الجيش المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعي المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والآسي السيدة ابتسامات محمد عبد الله أول سيدة ضابط في الجيش المصري التي وافتها المنية.

وأعرب المجلس القومي للمرأة عن بالغ الحزن والأسي لفقدان مصر امرأة مصرية شجاعة وطنية مثابرة لم تخشي من حمل السلاح من أجل الدفاع عن أرض وطنها الغالي مصر، وكانت دائمًا في خدمة التمريض بالجيش تطوعًا منها في حب بلادها، فهي قدوة لكل إمرأة مصرية.

ويذكر أن المجلس القومي للمرأة قد قام بتكريم السيدة ابتسامات عام ٢٠١٦ باهدائها درع المجلس وشهادة تقدير تقديرًا للدور الذي قامت به خلال حرب فلسطين 1948، ومشوارها في الجيش المصري.

والسيدة ابتسامات محمد عبد الله هي امرأة مصرية حملت السلاح وتطوعت فى خدمة التمريض بالجيش، لتكون أول سيدة تشارك ميدانيا فى الحروب العربية فى عصرها الحديث، وكان ذلك فى حرب 1948 التى حصلت خلالها على رتبة "ملازم أول"، وهى كذلك أول سيدة تحصل على نوط الجدارة والاستحقاق من آخر ملوك مصر "فاروق الأول" الذى منحها ساعته الذهبية – ومازالت تزين معصمها حتى اليوم – تقديرًا لدورها المشرف فى تمريض مصابى حرب 1948 بالمستشفى الميدانى الذى أقيم خصيصا داخل أحد المنازل فى مدينة غزة.