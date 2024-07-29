وزارة التربية والتعليم تعلن مؤشرات النجاح فى امتحانات الثانوية العامة لمواد الكيمياء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 05:29 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا تجاوزت ٩٢٪؜، حيث لا تزال اجراءات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة مستمرة.

وذكر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن اجراءات التصحيح ورصد الدرجات لا تزال جارية في باقي المواد.

وأكد المتحدث الرسمي أن الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد اعتماد النتيجة بمجرد الانتهاء من كافة اجراءات الرصد والمراجعة وتطبيق درجات الرأفة.