التعليم: نسب النجاح في الكيمياء والجغرافيا تتجاوز 92% في امتحانات الثانوية العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 06:31 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمادتي الكيمياء والجغرافيا، حيث تجاوزت نسبة النجاح 92%.

وأوضحت الوزارة أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة ما زالت جارية لباقي المواد.

وأشار شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن الموعد النهائي لإعلان نتائج الثانوية العامة لم يتحدد بعد. وأكد أن تحديد موعد اعتماد النتائج سيتم بعد الانتهاء من جميع إجراءات الرصد والمراجعة وتطبيق درجات الرأفة.