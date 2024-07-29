أستاذ كبد لـ"قناة الحياة": خبراء العالم عبروا عن انبهارهم بالتجربة المصرية فى مكافحة فيروس سى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 07:29 مساءً - قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى، إنه تلقى دعوة شخصية ممثلا عن مصر، في مؤتمر خبراء أورام وسرطان الكبد في العالم، موضحا أن ذلك تقديرا لدور مصر الكبير في تشخيص وعلاج سرطان الكبد وتقلص فيروس سي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه شهد امتنان وانبهار كبير بالتجربة المصرية، وكيف دولة نامية محدودة الإمكانيات تستطيع أن تتخلص من فيروس سي، مشيرا إلى أن دول متقدمة لم تستطع التخلص من فيروس سي.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية منحت مصر الشهادة الذهبية كأول دولة على مستوى العالم تتخلص من فيروس سي، موضحا أن من أحد الإنجازات المهمة أنه خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون هناك تقليص عدد مرضى سرطان الكبد.