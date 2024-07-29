وزير الخارجية: أمن واستقرار ووحدة وسلامة ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 09:32 مساءً -

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإدارة ليبيا بالوزارة، في إطار حرص الوزير على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم في مجالات اختصاصهم.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن الاجتماع شهد بحث تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق الاستقرار المستدام بما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا، فضلاً عن مسار العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوضاع الجالية المصرية في ليبيا.

واستمع وزير الخارجية إلى تقدير موقف متكامل من القائمين على ملف ليبيا بوزارة الخارجية، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة إيلاء الوضع في ليبيا الاهتمام الخاص باعتبارها دولة جوار لمصر، ويربطها والشعب الليبي علاقة خاصة وتاريخية مع الشعب المصري، مؤكداً أن أمن واستقرار ووحدة وسلامة ليبيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.