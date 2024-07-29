أسرة لـ"من العلمين": الأجواء فى العلمين ممتازة والناس كلها مبسوطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 10:29 مساءً - رصدت إسراء شومان، مراسلة برنامج "من العلمين" المذاع على قناة on، الذى يقدمه الإعلامي كريم كوجاك من مدينة العلمين الجديدة، الأجواء بالمدينة. وقالت شيرين سيف النصر:" الإجواء فى المدينة خطيرة، الناس كلها مبسوطة، وعدد الزوار بيزيد".

والتقت بأسرة مصرية من داخل المدينة والتى عبرت عن سعادتها بالمهرجان، حيث قالت سارة:" بنيجى العلمين فى المصيف ودى تانى سنة، وحضرنا حفلة الفنان تامر حسنى وكانت جميلة، والأجواء هنا ممتازة". وأضاف رب الأسرة، أن الأجواء فى المدينة جميلة واللى هييجى هنا هينبسط، ودا شيء مشرف لمصر"

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.