نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة تناقش مع لجنة الشباب والمناخ آليات استكمال العمل للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP29 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع اعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى البيئة والخارجية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة فى مصر، لبحث آليات استكمال العمل لتوعية الشباب بقضية التغيرات المناخية، والمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29، المزمع عقده نوفمبر القادم بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتورة شرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب، وأعضاء اللجنة الشبابية، والمهندس محمد مصطفى مدير التوعية والتدريب بمكتب وزيرة البيئة، وعدد من قيادات الوزارتين.

وقد اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن اعتزازها وتقديرها للأنشطة التى تقوم بها اللجنة الوطنية للشباب والمناخ، والتي تعد واحدة من المبادرات الحديثة، وأحد إنجازات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، مؤكدة على دعم القيادة السياسية للشباب وحرصها علي إشراكهم في كافة المحافل الدولية في مختلف المجالات.،حيث تهدف اللجنة إلى دعم الشباب والاستماع إلى أصواتهم وآرائهم في قضايا تغير المناخ والعمل المناخي، والمشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها، مؤكدة على دعم الوزارة للمبادرات الشبابية للتوعية بقضية التغيرات المناخية،وزيادة وعيهم بقضايا المناخ محليًا وعالميًا، وتأثيراتها والتى باتت يلمسها المواطن فى حياته اليومية.







واستمعت د. ياسمين فؤاد خلال الاجتماع إلى الانشطة الحالية للجنة والأنشطة المستقبلية والتى تستهدف تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب للمناخ والتوعية بقضايا المناخ بكافة محافظات الجمهورية، وتعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الخبرة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات، وايضا تركز اللجنة على موضوعات المياه، والرعاية الصحية، والتغذية، والتعليم، والمشروعات الشبابية.

وفى هذا الصدد اوضحت وزيرة البيئة أنه يمكن ان تعمل اللجنة على الترويج ونشر التوعية بالاتفاقية التى سيتم توقيعها بين الوزارة ومكتب الالتزام البيئي بإتحاد الصناعات حيث ستوفر وزارة البيئة دعما ماديا كقروض دوارة لاتاحة الفرصة للشباب للبدء بالمشروعات التى تتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مكتب الالتزام البيئي، مشيرة إلى امكانية الإستفادة ايضا من البوكليت الخاص بالمنهج الدراسى لموضوعات تغير المناخ على الموقع الرسمى للوزارة فى الحملات التوعوية التى تقوم بها اللجنة.

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد فتح باب الأنضمام للجمعية العامة للجنة الوطنية للشباب والمناخ وكيفية استمرار الدعم بشباب جدد والعمل على تزويدهم بكافة الحقائق والمعلومات الفنية عن قضية تغير المناخ، داعية كافة الشباب بالإنضمام إلى هذا الجهد الوطنى.

كما اكدت وزيرة البيئة فى ختام اللقاء على اهمية استمرار انشطة اللجنة وتكثيفها للحفاظ عل الزخم المجتمعى بقضايا البيئة وتغير المناخ والذى تم تحقيقه خلال مؤتمر المناخCOP27، والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى ضرورة وضع خطط العمل والمقترحات لأوجه التعاون بين اللجنة والوزارة خلال الفترة المقبلة، وتحديد الادوار والمسئوليات استعدادا للمشاركة بمؤتمر المناخ cop29، بالشكل الايجابى الذى يضمن ظهور شباب مصر بشكل مشرف، والتنسيق لعقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ خطط العمل.