أعضاء مجلس كلية الطب يشيدون بما حققه د. الخشت من إنجازات للجامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 12:31 مساءً - د. حسام صلاح : د. الخشت له بصمة تاريخية فى تطوير قصر العينى بصورة غير مسبوقة وإدارته المتميزة للجامعة دفعتها بجدارة نحو العالمية

عميد كلية الطب يستعرض أهم مشروعات التطوير والتحديث لمستشفيات قصر العيني بدعم من د. الخشت لتظل فى صدارة دعم جهود الدولة فى تحسين الخدمات الطبية والمساهمة فى المبادرات الرئاسية

د. شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة: عايشت السمعة الدولية المتميزة لرئيس جامعة القاهرة في الخارج نظراً لمكانته الفكرية

د. عبد المجيد قاسم: الكلية شهدت خلال رئاسة الدكتور محمد الخشت للجامعة أداء متميزا وارتبط المجتمع الأكاديمي ارتباطًا وثيقًا بمشكلات المجتمع

د. صافيناز صلاح الدين: نجاح جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد الخشت خلال جائحة كورونا عام 2020، في التحول الرقمي

د. عمر عزام: نشكر د. محمد الخشت لجهوده الكبرى في وضع جامعة القاهرة في مكانة متميزة عالميًا.

د. عادل حسانين: الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة يُعد مثالاً للقائد المتميز ذى العقل والحكمة والذكاء الشديد

ترأس الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، وذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على حضور مجالس الكليات ومتابعة أعمالها عن قرب والحوار الدائم مع قيادات الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الاجتماع، تم تكريم الدكتور الخشت وتسليمه درع الكلية تقديرًا لجهوده وإنجازاته في تحقيق طفرة كبرى بمستشفيات قصر العيني من تطوير وتحديث وتجديد، واستحداث أقسام ووحدات علاجية وخدمية وعيادات وتزويدها بأحدث الأجهزة لتكون في خدمة المرضى والتخفيف من آلامهم، إلى جانب إضافة صروح طبية جديدة.

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور محمد الخشت على عراقة كلية الطب وعطاؤها المتواصل وقدرتها على التجديد من نفسها، وصناعتها لمدارس متواصلة أنجبت أبناء جددا ذوي قدرات طبية وبحثية وإدارية، مؤكدًا أن تطوير مستشفيات قصر العيني كان على رأس أولوياته منذ تولى رئاسة الجامعة فى أغسطس 2017 باعتبار أن الطب رسالة سامية لأنها تتعامل مع الجسد الإنساني الذي هو من صنع الله.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، حجم التطويرات التي شهدتها مستشفيات قصر العيني خلال 7 سنوات بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه من التمويل الذاتي للجامعة دون تحميل الدولة أية أعباء مالية، من بينها تطويرات مستشفى أبو الريش الياباني وأبو الريش المنيرة، وانشاء مستشفى العيادات الخارجية بأبو الريش الياباني، وتطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ، ومستشفى الباطنة، ومعظم وحدات مستشفيات قصر العيني، وانشاء المجمع الطبي للأطفال بجامعة القاهرة الدولية، لافتًا إلى أن هذا التطوير أدى إلى أن أصبحت بعض تخصصات كلية الطب والصيدلة في المركز 12 عالميًا، موجهًا بضرورة الحفاظ على قصر العيني والعمل علي تطويره بشكل مستمر.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بإسهامات الدكتور محمد الخشت المتميزة وبصمته التاريخية في تطوير قصر العيني، وإنشاء المجمع الطبي للأطفال بمدينة أكتوبر الذي شهد تنفيذ العديد من الإنشاءات والتي اوشكت علي الانتهاء، مؤكدًا أن دعم الدكتور محمد الخشت لكلية طب قصر العيني وإدارته المتميزة للجامعة أدت إلى تحسين ترتيب الجامعة وتخصصات كلية الطب في مختلف التصنيفات الدولية المرموقة.

وأشار الدكتور حسام صلاح، إلى عمليات التطوير التي شهدها قطاع المستشفيات برئاسة الدكتور محمد الخشت ومنها على سيبل المثال وليس الحصر مستشفى ثابت ثابت وقرب الانتهاء منها بعد أن عانت لسنوات من التدهور والإهمال والتأخر، وتطوير وحدة الجهاز الهضمي بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه، وتطويرات وحدة القلب والصدر، وجهاز القسطرة بوحدة الدكتور حسام موافي بتبرع من صندوق تحيا مصر، وتطوير قسم الأشعة بالكامل، وإنشاء وحدة الرنين المغناطيسي، وتطوير طوارئ قصر العيني وزيادة مساحتها من 700 متر إلى 7000 متر، وإنشاء وحدة متخصصة للحروق، وتطوير الرعايات المتوسطة وغرف العزل والجراحة، وتطوير أبو الريش الياباني والمنيرة، ووحدة الجراحات المتخصصة، وإنشاء وحدة متخصصة لقلب الأطفال، وتطوير أقسام العظام والرمد وغيرها.

وقال الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الكلية شهدت خلال رئاسة الدكتور محمد الخشت للجامعة أداء متميزا وارتبط المجتمع الأكاديمي ارتباطًا وثيقًا بمشكلات المجتمع مما أسفر عن العديد من المشروعات والأفكار والمؤتمرات التي تربط البحث العلمي بالمنظومة الصحية والاقتصاد، مشيًرا إلى أن جامعة القاهرة أصبح لها دور كبير وبارز خارج جدرانها، وأن مفهوم جامعات الجيل الرابع والخامس أصبح واقعًا ملموسًا، مضيفًا أن خطة ودعم رئيس الجامعة للبحث العلمي انعكس ايجابيًا داخل التصنيفات الدولية والأبحاث العلمية الصادرة عن كلية الطب، وأدت إلى تطور القطاع الطبي بالجامعة بشكل عام.

وأوضحت الدكتورة صافيناز صلاح الدين وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، نجاح جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد الخشت خلال جائحة كورونا عام 2020، ومساندته لأساتذة كلية الطب من خلال عقده الاجتماعات والجلسات المستمرة معهم، مشيرة إلى نجاح الجامعة في التحول الرقمي وكانت في طليعة الجامعات التي استطاعت تحويل النظم الدراسية عن بُعد من خلال استخدام منصة بلاك بورد في المحاضرات والامتحانات بنظام الأون لاين.

وأشار الدكتور عمر عزام وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى الدور الكبير لرئيس جامعة القاهرة في مختلف المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية خاصة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتوجيه الدكتور محمد الخشت الدائم والمستمر لمشاركة كلية الطب في دعم المجتمع المحيط من خلال القوافل التنموية لمختلف مناطق الجمهورية، موجهًا الشكر للدكتور محمد الخشت لجهوده الكبرى في وضع جامعة القاهرة في مكانة متميزة عالميًا.

وأكد الدكتور عادل حسانين رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة يُعد مثالاً للقائد المتميز ذى العقل والحكمة والذكاء الشديد، موجهًا الشكر له لدعمه لقصر العيني وتطوير المستشفيات التابعة له على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأشاد الدكتور عصام الطوخي أستاذ طب وجراحة العيون بالكلية، بدعم الدكتور محمد الخشت لقصر العيني وإصراره علي تطويره باعتبار أن قصر العيني هو المدرسة الأم لباقي كليات الطب.

وأشار الدكتور أحمد قداح رئيس قسم الأطفال، إلى المؤلفات المختلفة للدكتور محمد الخشت وأفكاره المتميزة التي طرحها في كتاب مدخل فلسفة الدين والذي يتناول يدشن فيها مرحلة إصلاحية جديدة ومهمة وُيعد المدخل الصحيح للإصلاح الديني، مؤكدًا أن الإصلاح يحتاج إلى الصدق والشجاعة والعلم باعتبار أن أي منهج إصلاحي يتكون ضده تيار عمومي سائد يرفض ويتخوف من التغيير.

ووجه الدكتور محمد محيى رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الشكر للدكتور محمد الخشت لمساندته ودعمه المتواصل لأساتذة كلية الطب، وأنه يقدم نموذجًا للوفاء والإخلاص في العمل، وله الفضل الكبير فيما شهده قصر العيني من تطوير خلال الفترة السابقة. واكد على دوره الكبير في دعم القيادات الجامعية بقصر العيني من أجل تحقيق افضل النتائج، مؤكدا استحقاقه لمظاهرة الحب التي قابله بها مجلس كلية الطب في الأيام الأخيرة من رئاسته للجامعة.

وقالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب، موجهة كلامها الى الدكتور محمد الخشت: " لقد رفعت رأسي أثناء وجودي في خارج مصر"، مؤكدة السمعة المتميزة لرئيس جامعة القاهرة في الخارج، وفخرها الشديد خلال حضورها الكثير من المؤتمرات والمنتديات الدولية التي لاحظت خلالها بأن الدكتور محمد الخشت معروف جيدًا على المستوى العالمي بفضل مكانته الفكرية الكبيرة وجهوده المتميزة التي ساهمت في تطور ترتيب الجامعة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة. وهو ما أكدته أيضًا الدكتورة هالة نجيب حسني رئيس قسم الباثولوجيا الجراحية.