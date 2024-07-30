عبد الرحمن عبد الغني يودع أولمبياد باريس بعد خسارته في دور الـ64

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 12:32 مساءً - ودع عبد الرحمن عبد الغنى لاعبب منتخب الجودو، دورة الألعاب الأولمبية، التى نتقام بباريس بعد الخسارة فى منافسات دور الـ64 بدورة الالعاب الأولمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس.

وخسر اللاعب بنتيجة 1-0 أمام منافسه الفرنسى بالوزارى ليودع الأولمبياد.

كان يسرى سامى لاعب منتخب الجودو خسر أمام نظيره لاعب منغوليا فى منافسات دور الـ32، بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وجاءت خسارة يسرى سامى بنتيجة 0- 10 بالايبون فى وزن 60 كجم.