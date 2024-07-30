تواصل فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الأمانة العامة لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاء في العالم لليوم الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 12:32 مساءً - تواصل دار الافتاء لليوم للثانى على التوالى ،فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، بحضور علماء ووزراء ومفتين من أكثر من مائة دولة حول العالم وبمشاركة أممية واسعة.

ويشهد المؤتمر على مدار يومَي 29 و30 يوليو العديدَ من الفعاليات المهمة، حيث ستنطلق الفعاليات في التاسعة صباحًا وستشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلي حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التي تواجهها الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة دولة رئيس الوزراء، والتي سيلقيها معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فيما سيلقي كلمة الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.