نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم يكشف تفاصيل قائمة الأوائل بالثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم الانتهاء من تحديد قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية العامة بالشعب الثلاثة الادبية والعلمية، "علمي علوم وعلمي رياضة "، والإعلان عنها من قبل الوزارة مطلع الأسبوع القادم.

وأشار المصدر، إلى أن قائمة الأوائل تمثيل كافة أنواع المدارس بها سواء الحكومية والخاصة والرسمية واللغات والمتفوقين والدمج والمكفوفين.

وأوضح المصدر، أن قائمة أوائل الجمهورية بنتيجة الثانوية العامة 2024، لن تقل عن 36 طالب وطالبة هذا العام، وتشتمل قائمة الناجحين علي العشر الاوائل بكل شعبة أدبية وعلمية " علمي علوم، علمي رياضة "، أضافة إلى طالب أول مكفوفين، وأول دمج بكل شعبة أدبية وعلمية " علمي علوم وعلمي رياضة"، واول مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM.