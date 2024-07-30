الأسبوع الثالث بمهرجان العلمين الجديدة يشهد عروضا مبهجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 03:36 مساءً - شهدت ساحة المسرح الرومانى بالمنطقة التراثية بمدينة العلمين الجديدة عروضا وأغانى لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبى، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لبرنامج وزارة الثقافة بمهرجان العلمين، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستمرارا للعروض التى تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وبالمديح النبوى استهلت الفرقة بقيادة منال إبراهيم، عروضها ثم توالت الأغنيات والمواويل الشعبية التى أشعلت الأجواء، ومنها "يا عين صل على النبى، ساقية يا بحرية، يا صلاة الزين، بسم الله، ورايحة فين يا حاجة".

وأعربت نعمة السنباطى، مطربة بالفرقة، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان العلمين للمرة الثانية، وتقديم باقة فريدة من نوعها من الأغنيات التراثية.

وقالت الفنانة رضوى إبراهيم: مهرجان العلمين بمثابة فرصة لتعريف أهل المدينة وجمهورها، بتراثنا وثقافتنا، وقدمنا من خلاله فنا له مذاق خاص، وسعدنا كثيرا بتفاعل الجمهور مع الفرقة بشكل رائع.

العروض الفنية تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، الإدارة العامة للفنون الشعبية، والإدارة العامة للموسيقى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى.

وتشهد الفعاليات مساء اليوم الثلاثاء بالمنطقة الترفيهية فقرات من الفلكلور الصعيدى تقدمها فرقة الأقصر للفنون الشعبية، يعقبها عرض لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، يتضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندرى.

ويعد "مهرجان العلمين" الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويشهد هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله مقصدا سياحيا هاما لآلاف الزائرين من مصر والعالم.