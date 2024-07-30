محافظ الجيزة يطمأن على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى العياط (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 03:36 مساءً -

في إطار المتابعات الدورية للقطاع الصحي تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إنتظام العمل بمستشفى العياط المركزى وذلك للإطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أهالى المدينة.

وخلال الجولة تابع المحافظ تلقى المواطنين للخدمات الطبية بأقسام الإستقبال والرعاية المركزة وملحق الطوارئ حيث إستمع النجار لبيان بعدد الحالات التى تم إستقبالها والإجراءات المتبعة لتلقى كل حالة للخدمة الطبية المناسبة لها.

كما شملت جولة المحافظ تفقد العمل بمستشفى الأمراض الصدرية بالعياط حيث مر المحافظ على أقسام الإستقبال والطوارئ والأشعة والمعامل والعناية المركزة.

وناقش المحافظ مع مدير الشئون الصحية بالجيزة و إدارى المستشفى الموقف التنفيذى لعدد من الأقسام المنضمة حديثا للخدمة، مشددا على سرعة جرد الإحتياجات من أدوات ومعدات لبحث توفيرها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وأعضاء مجلس النواب.

مؤكداً على ضرورة توفير كافه العناصر اللازمه لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين حاصه وان المستشفي تخدم قطاع كبير من أهالي العياط والقري المحيطة بها .

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد وعدداً من أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة العياط ومدير مديرية الشئون الصحية.