نتيجة الثانوية الأزهرية 2024.. ننشر رابط الحصول على النتيجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 03:36 مساءً - يبحث طلاب الثانوية الازهرية عن رابط نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2024 ، حيث من المنتظر رفع النتيجة على الرابط التالى، عقب اعتمادها خلال الايام القليلة.

ويستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لإعلان موعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام 2023-2024 ، حيث من المتوقع عقد مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر يوم الأربعاء القادم عقب اعتماد النتيجة للإعلان عن تفاصيل النتيجة من أوائل الثانوية و نسب النجاح وخطوات التظلمات .

وكان قد أنتهت جميع مراكز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ، من عمليات التصحيح ، ، وبدأت أعمال الرصد والمراجعة والتى باتت فى آخر مراحلها.

وتم تصحيح اوراق الامتحانات فى 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهى (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمى 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالى عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.