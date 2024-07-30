الرئيس السيسي يجرى مباحثات مع نظيره التشادى بمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 03:36 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، الرئيس محمد إدريس ديبى، رئيس جمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين.

وعُقدت جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس السيسى بالرئيس التشادى ضيفًا عزيزًا على مصر، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء فى تشاد على كافة الأصعدة، من خلال نقل ومشاركة الخبرات المصرية فى مجالات بناء القدرات والكوادر التشادية فى مختلف القطاعات التنموية، كالطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والزراعة، والثروة الحيوانية، إلى جانب التعاون فى المجال الأمنى ومكافحة الإرهاب، فى ضوء ما توليه مصر من اهتمام بالغ لضمان أمن واستقرار تشاد.