نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تعلن إجراءات وشروط التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية المختلفة يتم إلكترونيا وفقا لشروط محددة.

وذلك بناءا على تعليمات وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة، بشأن تخفيض الكثافة بالمدارس وفى اطار الحوكمة الرقمية لعدم التكدس بالمدارس لتوفير الوقت والجهد.

وأضاف وكيل تعليم الجيزة، أن التقديم يتم على الرابط الالكتروني للمديرية للتحويل بين المدارس والإدارات التعليمية والمحافظات الاخرى وبالشروط والتعليمات الاتية:

أولا: تحويلات مرحلة التعليم الأساسى:

يتم التقديم على الموقع الإلكترونى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net

فى الفترة من 1 يوليو حتي 15 اغسطس 2024

- يتم اعلان التنسيق الأول للتحويلات 20 اغسطس 2024 والتنسيق الثانى 5 سبتمبر 2024 والتنسيق الثالث 20 سبتمبر 2024

كما تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة 20 اغسطس 2024.

بينما تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2024.

ثانيا: تحويلات مرحلة التعليم الثانوى للصفوف الثلاثة كالتالي:-

- التسجيل على الموقع الإلكترونى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net

- التقدم بطلب للإدارة التعليمية بالتحويل من مدرسة إلى أخرى أو من ادارة إلى أخرى لإستطلاع رأى الوزارة فى إمكانية التحويل من عدمه.

كما تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة 20 اغسطس 2024 على الموقع الإلكتروني وسوف تعلن الكشوف بالمدارس.

بينما تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2024 وسوف تعلن نتائج التحويلات على الموقع الإلكترونى وبالمدرسة.

وأخيرا بعد اعلان نتيجة التحويلات التوجه للإدارة التعليمية والمدرسة لإنهاء اجراءات التحويل.

ويهيب وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأولياء الامور الإلتزام بالتعليمات لعدم التكدس وسوف يعلن رول التحويلات بكل مدرسة حسب الموعد المعلن من قبل وعدم دفع مبالغ أو تبرعات تحت أي مسمى.