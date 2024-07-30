نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتائج «الشهادة الثانوية الأزهرية»..غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد المركز الإعلامي للأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًّا، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بمشيخة الأزهر؛ للإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ويُعقد المؤتمر بحضور أ. د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، والأستاذ خالد إبراهيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية، وعدد من قيادات التعليم الأزهري؛ حيث سيتم خلاله الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في أقسام العلمي والأدبي وذوي البصيرة وطلاب غزة، بالإضافة إلى النسب المئوية للنجاح بمختلف الأقسام، والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالنتائج.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهوريَّة.