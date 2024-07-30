نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: رفع كفاءة وصيانة كوبري البليدة بمركز العياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تفقد كوبرى البليدة عقب انتهاء أعمال الإصلاح المؤقت ورفع الكفاءة لجسم الكوبرى، وذلك خلال جولته التفقدية للمرور على الخدمات ومشروعات التطوير بمركز ومدينة العياط.

وعاين المحافظ أعمال الترميم التى تمت بالكوبرى مشددا على مسؤلى الإدارة العامة للمرور بمنع أية سيارات من المرور على الكوبرى حرصا على سلامة المواطنين وتوفير البدائل المرورية اللازمة وتيسير الحركة بها لمنع التكدسات.

وأكد النجار على أنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ أعمال إعادة الإنشاء والتطوير الشامل للكوبرى لإعادة الحركة المرورية بمدخل قرية البليدة لطبيعتها.

كما تفقد المحافظ أعمال الإنشاءات الجارية بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية منشأة فاضل، حيث إستمع المحافظ لتقرير من مسؤلى الشركة المنفذة حول المراحل المنتهية، مشددا على ضرورة إسراع وتيرة العمل للإنتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وفقا للجداول المحددة، لسرعة إدخال المحطة للخدمة.

وشدد المحافظ على الأهمية الكبيرة التي تمثلها مشروعات الصرف الصحي وضرورة سرعة إنجازها لإدخال الخدمة للمناطق المحرومة من القري.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد أبو هميلة ونادر الخبيري وعماد الدرجلي أعضاء مجلس النواب ومحمود عبدالحليم رئيس مركز ومدينة العياط ومديري المديريات ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.

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