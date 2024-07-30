نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتفقد أحدث مشروعات مدينة العلمين ويزور نورث سكوير مول (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرافقه وزير الإسكان ومسئولين..

شهدت مدينة العلمين الجديدة زيارة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث قام سيادته بتفقد آخر مستجدات مشروعات المدينة، وشملت جولته زيارة نورث سكوير مول، الذي تديره شركة "كاونسل ماسترز"، وهو أكبر مركز ترفيهي بالساحل الشمالي، يقع في قلب مدينة العلمين، على مساحة 164 ألف متر مربع، بوجهة فريدة على ساحل البحر المتوسط، وإطلالة على كورنيش العلمين الجديد.

رافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ودكتور مهندس عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمشرف على وحدة الدعم الفني، بجانب مجموعة من قيادات الوزارة والهيئة، إلى جانب المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، حيث تفقدوا مرافق المشروع، خاصةً الجزء المخصص للمحال التجارية المختلفة، والذي يضم علامات تجارية عالمية ومطاعم وكافيهات، فقد نجحت شركة كاونسل ماسترز من تسكين ٤٧٪؜ من المساحات الإيجارية لأكثر من 70 من كبرى العلامات التجارية العالمية والمصرية الشهيرة مابين علامات تجارية في للأزياء والأحذية والملابس الرياضية وابرزهم مجموعة انتر سبورت الرياضية، اسكتشرز، “بوش شيدز” للنظارات، “منسي” للنظارات”، “مزايا”، Adidas

كما تفقد سيادته والوفد المرافق له الشواطئ التابعة للمشروع، وتابعوا حركة وكثافة الزوار التي فاقت التوقعات حيث شهد هذا الموسم زوار من مختلف أنحاء العالم.

تعليقًا على هذه الزيارة، قالت ملك العشيرى، المدير العام والعضو المنتدب لشركة كاونسل ماسترز، إن زيارة رئيس الوزراء فرصة مميزة لتفقد آخر تطورات المشروعات في المدينة، ونأمل أن تكون هذه الزيارة بادرة للمزيد من الزيارات المقبلة، وأوضحت أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأشارت "العشيري" إلى أن نورث سكوير مول، هو مثال حي على الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتمتع بموقع استراتيجي في قلب مدينة العلمين، ويغطي مساحة 164 ألف متر مربع، مما يجعله وجهة فريدة على ساحل البحر المتوسط مع إطلالة متميزة على كورنيش العلمين الجديد، مؤكدة أن شركة كاونسل ماسترز ملتزمة بتقديم أعلى مستويات الجودة في إدارة وتشغيل نورث سكويرمول، وتسعى دائما لتحقيق الرضا الكامل لزوارها."

يشار إلى أن شركة كاونسل ماسترز هى شركة متخصصة فى مجالات إدارة مراكز التسوق، وإدارة العقارات الإدارية، واستشارات المستثمرين، وإدارة المدن، والعمليات السكنية، وتشتهر بخبراتها في السوق التجاري، وخاصة تطوير وإدارة مراكز التسوق في مصر، وتقوم الشركة بإدارة وتشغيل مول نورث سكوير، وتنظيم فعاليات الموسم الصيفي، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

جانب من الجولة التفقدية لرئيس الوزراء