وحيد عبدالمجيد يتحدّث عن إصلاح المؤسسات الصحفية في اجتماع لجنة مستقبل الصحافة

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف لجنة مستقبل الصحافة، غدًا الأربعاء، الساعة السادسة مساءً، الدكتور وحيد عبدالمجيد المفكر السياسي، والأمين العام للمؤتمر السادس للصحفيين؛ للحديث عن إصلاح المؤسسات الصحفية، مع التركيز على الإصلاح الإداري، باعتباره ضمن محاور مناقشات اللجنة.

يتحدث الأمين العام عن دور الجمعيات العمومية، ومعايير اختيار القيادات الصحفية، ومدى تمثيل المرأة في المناصب الصحفية.

يُعقد الاجتماع بالدور الثالث بمقر نقابة الصحفيين.