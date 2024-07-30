مستشار مفتي الجمهورية: احذروا الانسياق وراء دعاة هدم الأوطان عبر خرق القيم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:35 مساءً - حذر الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من مغبة الانسياق وراء من يجيدون هدم الأوطان عبر بوابة خرق القيم الإنسانية أولا.

واستعرض “نجم” خلال كلمته بختام مؤتمر "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، اليوم الثلاثاء - مقولات قادة الرأي الغربيين التي تبرز دَور الأخلاق في النهوض بالأخلاق والأمم، داعيا إلى تأمل مفهوم توماس كوهن العالم في تاريخ العلوم.

وتحدث مستشار مفتي الجمهورية، عن "برادايم شفت" (Paradigm shift)، وهو تحول جذري في العقلية والمواقف يُفضي لتفكير مختلف، وعندما كان السقف المعرفي يقول إن الأرض هي مركز الكون تلتها نتائج معينة، ولكن عندما تغير هذا المفهوم ليصبح أن الشمس هي مركز هذا النظام الشمسي الذي نعيش فيه، أعطى نتائج مختلفة، وهو ما أكده القرآن الكريم في قصة سحرة فرعون، وهذا أمر يمكن قياسه على كل شيء من مواقف حياتية بفقد صديق أو والد أو والدة أو كلمات تقرؤها في كتاب، تحول المعني في الذهن ليقود إلى عمل آخر وتفكير آخر.

وقال إن مشكلاتنا أيا كانت أُسرية أو مجتمعية أو على مستوى الأمة، هي مشكلة إدارية في المقام الأول، وتعلمنا ذلك من ديننا"، مستشهدا بمحاضرة يوري بيزمينوف، وهو كاتب صحفي روسي له محاضرة شهيرة باسم "كيف تخرب مجتمعًا بدون إطلاق رصاصة واحدة؟"، وهي محاضرة عمرها 40 سنة، حيث تكلم عن تفاصيل وكأنه يعيش بيننا اليوم، حروب الجيل الرابع والخامس، وقسم هذه المراحل لأربع تبدأ بسقوط منظومة الأخلاق (demoralization)، والحل فيما يعتقد هو أن نعيد للدين وضعه الصحيح حتى تتسق الأمور وتوضع في نصابها مرة أخرى".

وأضاف: "أننا في عالم رُفعت فيه الحدود والحواجز ولا يمكن لأي مجتمع أو دولة أن تنعزل عن العالم، فهذا غير ممكن، وعالمنا كالسوق المفتوح، ونحن نقصد المعنى المادي والفكري لسوق الأفكار، وليس المطلوب منك أن تتمثل حالة الإنكار، ولكن دورنا أن نحسن عرض بضاعتنا إذا كان الآخرون يتكلمون في أمر مستهجن لدينا، فواجبنا ليس الإنكار ولكن أن نعرض بضاعتنا".

وأكد الدكتور إبراهيم نجم أنه لا يمكننا أن نفعل ذلك بدون المشاركة والتعاون، فنحن كما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) "في سفينة واحدة كل البشر يركبونها، ولابد أن نأخذ على يد من يحاول خرق السفينة كعلماء وقادة رأي بالحكمة والموعظة الحسنة".