وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث غرق مركب بنهر النيل وتوجه بتقديم الدعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:35 مساءً - تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث غرق مركب نزهة في نهر النيل بمنطقة قصر النيل في القاهرة.

والمركب كان على متنه 16 شخصًا، وأسفر الحادث عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وقد وجهت الوزيرة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بالتواجد في موقع الحادث، إضافة إلى لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصري.

وأكدت على ضرورة اتخاذ كافة التدخلات اللازمة لتقديم الدعم لأسر المتوفين والإصابات، والإسراع في إنجاز الأبحاث الاجتماعية المطلوبة لصرف التعويضات اللازمة لهم.