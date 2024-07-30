مدبولى: الدولة تتحمل 12 مليار جنيه فاتورة شهرية لوزارة الكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:35 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء للحصول على الوقود الخاص لتشغيل محطات الكهرباء من وزارة البترول تتعدى 16 مليار جنيه، متسائلا: "طيب وزارة الكهرباء بتدفع كام؟.. بتدفع 4 مليارات، والباقى تتحمله الدولة".

وأضاف “مدبولى” خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير: “بنحاول تقليل الفجوة بين الرقمين والتحرك على مدى زمنى 4 سنوات على الأقل، ولكن ستظل شرائح متوسطى ومحدودى الدخل مدعومة”.