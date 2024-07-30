مدبولي للإعلاميين: الدولة وضعت خطة لتحريك أسعار الوقود وليس لها علاقة بصندوق النقد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:36 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي إن: الدولة وضعت خطة لتحريك أسعار الوقود وليس لها علاقة بصندوق النقد.

أكد أن توصيات الحوار الوطنى جزء من ثوابت برنامج الحكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير.

تابع: الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء للحصول على الوقود الخاص لتشغيل محطات الكهرباء من وزارة البترول تتعدى 16 مليار جنيه، متسائلا: "طيب وزارة الكهرباء بتدفع كام؟.. بتدفع 4 مليارات جنيه والباقى تتحمله الدولة".

أضاف مدبولى: "بنحاول تقليل الفجوة بين الرقمين والتحرك على مدى زمنى 4 سنوات على الأقل، ولكن ستظل شرائح متوسطى ومحدودى الدخل مدعومة. أكد رئيس الحكومة أن هناك مشكلة كبيرة فى فاقد الشبكة الكهربائية نتيجة لطبيعة الشبكة والنقل والتوزيع، لكن لدينا فاقد تجارى نتيجة السرقات وهو ليس بالقليل".

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم استعراض ملف التأشيرات داخل المطارات المصرية باستفاضة لتقديم أفضل خدمة للمترددين على المطارات.

أضاف مدبولى: "أثير على مدار الأيام الماضية حالة المطارات المصرية ومشاكلها، وكان هناك مناقشة مستفيضة، إزاى نتحرك لتحسين الإجراءات داخل المطارات وتم مجابته بالنقض".